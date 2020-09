22









Messi fa retromarcia, Suarez no. Nonostante la decisione (imposta dal club) di Leo, Luis è pronto a cambiare squadra, a lasciare Barcellona dopo sei anni e sposare una nuova avventura. La Juventus è in pole per il suo futuro, nonostante anche Edin Dzeko piaccia ancora molto ai dirigenti bianconeri, e aspetta una mossa per tentare l'affondo. Il club è pronto ad investire su di lui nel momento stesso in cui concluderà la diatriba con i blaugrana, liberandosi a zero e concordando la sua buonuscita. E' ciò che manca per poter chiudere l'affare, visto che un accordo di massima tra Juve e giocatore c'è, intorno ai 15 milioni di euro lordi a stagione.



ITALIANO - Intanto, Suarez, ha avviato le pratiche per ottenere la cittadinanza italiana, questione chiave per un suo arrivo alla Juve, visto che i bianconeri hanno già occupato i due slot destinati agli extracomunitari in questo mercato (Arthur e McKennie). Fra una settimana - scrive la Gazzetta - "lo studente Luis si siederà dietro al suo banco: risponderà alle domande dei prof. Userà quel poco che sa della lingua di Dante. Racconterà ciò che conosce del Belpaese. E' un uomo improvvisamente desideroso di giurare davanti al tricolore: l’esame di italiano B1, terzo livello, è previsto la prossima settimana a Barcellona. Un passaggio decisivo per ottenere il passaporto comunitario, l’ultimo vero ostacolo tra lui e la Juventus. Ma è anche il segno che la macchina della burocrazia si è mossa spedita: difficile ormai fermarla". Si sono mossi tutti, a tutti i livelli per risolvere l’inghippo in tempo utile e la fiducia è crescente, nonostante l’iter rimanga comunque complicato. La scadenza, continua la rosea, è quella del 5 ottobre, fine del mercato tra un mese, e in condizioni normali servirebbe molto più tempo per ottenere tutta la documentazione viste le lunghe liste di attesa. Provvidenziale in questo senso il fatto che l’uruguaiano avesse comunque iniziato anni fa una pratica di cittadinanza, poi non completata perché in quel particolare momento non ne avvertiva una stringente necessità.