In una lunga intervista a Sport, Ronaldha parlato die della Juventus, svelando un retroscena: "Pentito? No. Sono venuto qui per cambiare alcune cose nella squadra e abbiamo pensato che sarebbe stata una buona cosa. Pensavamo che sarebbe andato alla Juventus e non all'Atletico Madrid, ma non bisogna mai pentirsi di aver preso una decisione consapevole per il bene della squadra e del club".