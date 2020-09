Un piano 'alla Rakitic' per risolvere la grana buonuscita tra Luis Suarez e il Barcellona: la cifra, si legge su La Gazzetta dello Sport, sarà compensata con un indennizzo da parte della Juventus, una cifra legata ai bonus simile a quanto fatto dal Siviglia per il centrocampista croato. Così si può sbloccare il trasferimento dell'attaccante uruguaiano in bianconero, superando così uno dei due problemi per chiudere l'affare. L'altro, è quello che riguarda il passaporto: Suarez ha lo status da extracomunitario e la Juve ha finito gli slot con gli arrivi di McKennie e Arthur, per questo il giocatore la prossima settimana farà un esame d'italiano per diventare comunitario.