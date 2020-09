Al centro della prima pagina dell'edizione di Tuttosport in edicola oggi c'è il grande obiettivo di mercato della Juventus: "Suarez, il passaporto. Poi ciao Barça". Arriva anche la 'benedizione' di Ariedo Braida, ex dirigente del Barcellona che conosce bene il Pistolero: "Juve, prendilo!". Di spalla spazio anche alla Nazionale impegnata in Nations League: "Kean e Zaniolo, La giovane Italia contro l'Olanda". Non solo Suarez, per il Corriere dello Sport: "Lite Suarez-Barcelona sulla buonuscita, la carta Morata per Pirlo". Titolo forte anche per l'Inter: "Conte, ora o mai più. Kolarov e Vidal in arrivo, pronto l'assalto alla Juve". La Juve è di spalla su La Gazzetta dello Sport: "Il Pistolero torna a scuola" riferendosi a Luis Suarez, "Deve imparare l'italiano per giocare nella Juve". Apertura dedicata al mercato dell'Inter: "Kanté Con-te. E arriva Vidal".