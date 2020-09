2









Indizio social. Così si dice. Diego Suarez, fratello dell'attaccante del Barcellona Luis, e obiettivo di mercato della Juventus, ha iniziato a seguire su Instagram proprio il profilo del club bianconero. La Vecchia Signora è vicina ad un principio di accordo con l'uruguaiano che dovrà accettare di ridursi l'ingaggio da 15 a 10 milioni di euro e potrà arrivare in bianconero in caso di addio al Barcellona a costo zero. Secondo Repubblica il Pistolero avrebbe effettivamente detto sì ad una proposta da 10 milioni di euro da parte dei bianconeri. Se i catalani accetteranno di svincolarlo pagandogli una buonuscita Suarez sarà pronto a vestire la magia bianconera. Intanto c'è Dzeko in stand-by con cui la Juve ha già un accordo verbale, così come con la Roma. Per sbloccare il suo arrivo i giallorossi devono trovare l'accordo col Napoli per Milik. Intanto il fratello di Suarez strizza l'occhio alla Juve.