Il ds del Barcellona Ramon Planes ha sfruttato la conferenza stampa di presentazione di Francisco Trincão – nuovo attaccante blaugrana – per rispondere ad alcune domande sul futuro di Leo Messi e non solo: "La verità è che si tratta di una notizia importante per noi, ciò che pensiamo l'abbiamo detto diverse volte. Pensiamo a Leo Messi nel futuro del Barcellona per costruire insieme il futuro e un nuovo ciclo vincente insieme al miglior giocatore del mondo e della storia".



SULL'ADDIO - "Non contempliamo nessuna uscita di Mesi, vogliamo che Leo resti. Dobbiamo un rispetto enorme a Messi, è il migliore della storia, sono convinto che il futuro sia assolutamente positivo, fatto di giocatori giovani e di talento. Non ci spostiamo da questa idea: Messi ha dato tantissimo al Barça e il Barça a Leo, lo dico anche come persona e non solo come calciatore. Capisco perfettamente che sia una notizia importantissima, ma dobbiamo lavorare duramente per cercare la miglior soluzione per Messi e per il Barça".



SUL FUTURO - "Stiamo provando a costruire una squadra vincente. Non possiamo farne una disputa pubblica tra il Barcellona e Messi, non lo merita nessuno dei due".



SULLE RECENTI COMUNICAZIONI DEL CLUB - "Koeman ha parlato in forma privata con molti giocatori, non solo con Suarez, abbiamo molto rispetto di tutti i giocatori, specie chi ha dato moltissimo al Barcellona. E' un momento difficile e a volte le decisioni sono dolorose, ma abbiamo un'idea per costruire la squadra. Il mister ha parlato con loro, ma sono situazioni interne".



SUL RADUNO - "Se l'agente ci ha comunicato che Leo non si presenterà? No, non ci ha comunicato questo. Capisco la vostra inquietudine, la rispetto, ma ogni comunicazione tra le parti deve restare interna tra le due parti per rispetto che merita Messi e che merita il Barça. Faremo i nostri sforzi per raggiungere questo obiettivo".