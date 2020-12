Un'altra giornata in trincea, per i tifosi della. Che questa mattina, sui principali organi di stampa, hanno ritrovato l'intero colloquio d'esame di Luis Suarez nell'ormai famosa giornata nella città di Perugia . Ecco, dalle parole - masticate decisamente male in italiano - si è passati ai meme, di sicuro all'ilarità di una situazione grottesca e surreale. "Non si ridicolizza lui - le parole di un utente su Twitter -.Commissione 'generosa', quindi. Ma c'è chi l'ha vista anche in un altro modo: "Non è un italiano forbito, né fluente, né corretto; ma posso dire che, dopo aver letto per intero la trascrizione dell'esame di Suarez, è un po' meno grottesco e scandaloso di quanto suggeriscano i titoli?". Intanto, sul Corriere della Sera,E allora? Sono passati tre mesi. Si può ancora fare finta di niente? Nessuno chiede punizioni, ma un dibattito serio su una realtà oggettiva sì. Per capire chi rispetta davvero le regole e chi no".