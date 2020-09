Gli Anti Pirlo al debutto. Inter, Lazio ed Atalanta cominciano domani il campionato: "Entrano gli anti Pirlo. Il campionato si accende con i debutti di Gasperini, Inzaghi e Conte. Gli avversari diretti del nuovo allenatore bianconero", si legge sul Corriere dello Sport, che apre con "Fiducia a Fonseca" per la Roma. Poi spiega: "Dopo lo 0-3 a tavolino e l'esame farsa, Roma-Juve ha già un vincitore. Fienga blinda il tecnico portoghese e allontana Allegri e Paratici".



Su Tuttosport, ecco Morata e la sua presentazione: "Alla Juve per vincere". Subito dopo, caos Suarez: "Fermi tutti!", a sottolineare lo stop voluto dal procuratore generale Cantone per la fuoriuscita di materiale sensibile per le indagini a fini giornalistici.



