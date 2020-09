2









Luis Suarez è arrivato attorno alle 3 di pomeriggio all'aeroporto di Perugia per sostenere l'esame di italiano di livello B1, propedeutico all'ottenimento del passaporto italiano che gli servirebbe per andare alla Juventus. I bianconeri però sono ad un passo da Edin Dzeko che oggi dovrebbe sbloccarsi. Perché Suarez fa l'esame, quindi? Prima di tutto per avere un passaporto comunitario ed essere così in grado di trasferirsi in ogni altro paese europeo, se necessario. La Juve resta alla finestra e la strada per arrivare al Pistolero potrebbe riaprirsi a gennaio. Anche se i tifosi bianconeri sognano...