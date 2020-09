Un saluto con tutti i crismi del caso, perché nel 'clan Messi' Arturo Vidal c'era. Eccome se c'era. Luisha postato una foto decisamente esplicativa, con un hashtag finale che fa sognare tutti, juventini compresi: ya nos cruzaremos, e cioè 'ci incroceremo presto'. Cos'avrà voluto dire, il Pistolero? Chissà. Intanto, ecco il messaggio: "Averti come rivale era insopportabile perché sei un grande giocatore. Ma averti da compagno, amico e conoscerti come persona è stato ancora più grande. Un piacere aver condiviso con un crack di calciatore come te. Ti auguro tutto il meglio in questa nuova tappa". Ecco le parole di Paratici sul possibile arrivo di Suarez