Luis Suarez non giocherà dal primo minuto l'amichevole di questo pomeriggio (ore 19) tra Barcellona e Tarragona. Secondo As, l'attaccante uruguaiano partirà dalla panchina con Koeman che confermerà così la sua decisione di non contare sul Pistolero per la prossima stagione. Neanche la permanenza di Leo Messi al Nou Camp sembra aver convinto il nuovo tecnico blaugrana a puntare su Suarez. La Juve spera ancora ma i tempi per arrivare al passaporto italiano non sono banali. Tutto può ancora succedere.