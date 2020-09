Luis Suarez, nonostante si sia avvicinato all'Italia con l'esame di lingua B1 passato a Perugia giovedì, si è allontanato dalla Juventus a causa del prossimo approdo a Torino di Edin Dzeko. Ma ancora non è detta la parola "fine" definitiva. Ad ogni modo, adesso ci sono altre big che hanno messo gli occhi su un colpaccio a parametro zero come sarebbe il Pistolero una volta risolto il contratto col Barcellona. Come riporta il Corriere della Sera ci sono altri due club su Suarez: l'Atletico Madrid e l'Ajax, quest'ultima sua ex squadra.