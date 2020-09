Dalla Spagna non hanno dubbi, la Juventus e Suarez hanno raggiunto l’accordo economico per un eventuale trasferimento in bianconero. Due ora gli ostacoli all’orizzonte, ovvero la buonuscita e il passaporto da extracomunitario, ma il Pistolero ha virtualmente preso il primo aereo per Torino.Quadra trovata così come per Dzeko, ma che la Roma fatica a liberare per le difficoltà ad arrivare a Milik.