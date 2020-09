L'esame di italiano di Luis Suarez sta tenendo in apprensione i tifosi della Juventus. Questo test di lingua di livello B1 è fondamentale per inoltrare al Viminale la pratica per ottenere il passaporto UE, così da potersi trasferire in bianconero. Ma quando si svolgerà? Ecco cosa risulta da un'indagine della Gazzetta dello Sport: ​"L’Istituto Italiano di Cultura di Barcellona non ha sessioni in programma fino al 12 ottobre: tardi. L’Università degli Studi Roma Tre ha un test in programma il 16 settembre, il 23 è un’altra possibile data grazie alla Società Dante Alighieri ma Luis ora deve… studiare".