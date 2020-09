2









La Juventus si sta muovendo per Luis Suarez: negli ultimi giorni ha preso quota la candidatura dell'uruguaiano per un attacco da sogno con Ronaldo e Dybala. Tra i nodi da sciogliere, però, oltre alla risoluzione del contratto che il giocatore sta trattando con il Barcellona per liberarsi a zero, c'è anche quello legato al passaporto. Nonostante le origini friulane della moglie e i tanti anni al Barcellona, come riporta La Gazzetta dello Sport Suarez non ha ancora il passaporto comunitario. E gli slot da extracomunitario in casa Juve sono esauriti con gli arrivi di Arthur e McKennie. Nulla di insuperabile, un problema burocratico facilmente risolvibile ma necessario per il trasferimento in bianconero. LE PRATICHE - La moglie e i tre figli hanno la cittadinanza italiana, lui no: non ne ha mai fatto richiesta, perché non è mai stata necessaria. Ora sì, invece. Servirà un esame al Consolato italiano di Barcellona o la richiesta della cittadinanza spagnola, che spetterebbe di diritto a ogni uruguaiano con un contratto di lavoro di almeno due anni in Spagna. Pratiche da sbigare che al tempo del Covid potrebbero anche allungarsi nelle tempistiche, un giallo facilmente risolvibile che non preoccupa la Juve.