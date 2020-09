Quante volte leggiamo espressioni come "indizio social" quando si parla di calciomercato. Ormai i tweet e i post di Instagram, così il follow e il defollow, sono un'arma comunicativa importante che può rivelare le intenzioni dei diretti interessati, e dei loro entourage, più di molti comunicati. E nel mercato della Juventus di quest'anno queste dinamiche stanno entrando in gioco a più riprese. Curiosamente, sempre per giocatori in arrivo dal Barcellona. In estate qualcosa di simile era avvenuto con Arthur, ora è il turno di Luis Suarez. In maniera ben più esplicita.



EQUILIBRI - Il centrocampista brasiliano aveva spostato via social l'ago della bilancia del suo futuro attraverso diversi post, ma in direzioni differenti. Prima il messaggio su Twitter "La maglia del Barcellona non ha eguali" e poi la foto su Instagram per celebrare il ritorno della Liga post lockdown e la scritta in catalano "Il calcio torna a casa". Poi però, a trattativa Barça-Juve-Pjanic quasi chiusa, la mamma di Arthur aveva lanciato un commento social contro Quique Setien: "Ecco, già iniziano a parlare dei difetti..." lasciando intendere che già suo figlio non fosse più del Barça e l'allenatore blaugrana ne parlasse male come di uno che se n'era già andato. Infine, quel lungo ringraziamento di Arthur al club catalano a... preannunciare l'annuncio ufficiale.



A TESTA BASSA - Ora il centravanti uruguayano sta seguendo la via dei social, ma in una direzione più netta. Nei giorni scorsi ci aveva pensato Claudio Marchisio a infiammare Instagram con quel "conto alla rovescia" per l'arrivo di Suarez. Poi ci ha pensato il fratello Diego Suarez a dare un'indicazione, iniziando a seguire il profilo Instagram della Juventus. Inoltre, lo stesso attaccante oggi pomeriggio ha pubblicato una sua foto in allenamento col messaggio "Nessuno potrà mai togliermi la fiducia". Quella la Juve gliela sta dando, con il pressing costante su di lui e sul Barcellona. E anche i possibili futuri compagni Chiellini, Bonucci e Bentancur, che hanno messo Like al post. E glielo stanno già dando i tifosi juventini sui social. E dove, sennò?

SPERANZE... PRINCIPESCHE - L'ultima novità è poi un commento su Instagram ancora di Marchisio, davvero scatenato sul tema Pistolero. Rispondendo oggi a un tifoso che gli chiedeva "Ma allora stiamo aspettando Luis Suarez?" l'ex principino ha risposto "Stasera... forse...". Occhi puntati sull'asse Barcellona-Torino nelle prossime ore!