Si scrive Morata, si legge: 'macchina da gol'. Straordinario. Pazzesco. Chi si ricordava quel ragazzo discontinuo e spesso impreciso si è dovuto ricredere, Alvaro è tornato a Torino stupendo tutti. E pazienza se non era la prima scelta di Fabio Paratici sul mercato, sicuramente è stata quella giusta. Pe capirlo, basta vedere come sono andati gli altri attaccanti nel mirino della Juve durante l'ultimo mercato in questa prima fase di stagione. Nessuno ha fatto meglio di Alvaro, ma non sono riusciti nemmeno a raggiungere i suoi numeri da top player.



