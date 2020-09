Nonostante le voci dalla Spagna che lo dividono tra l’interesse dell’Atletico Madrid e la volontà di Koeman di trattenerlo al Barcellona, la Juventus continua a sperare in Luis Suarez. Il nodo attualmente è rappresentato dal passaporto italiano, possedendo solo quello da extracomunitario. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la pratica si dovrebbe risolvere settimana prossima: il Pistolero dovrebbe svolgere l’esame di livello B1 giovedì, all’Università per stranieri di Perugia, uno dei pochi enti certificatori riconosciuti.