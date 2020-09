Ci sono tre nodi nella corsa a Luis Suarez. Tre problemi da risolvere per chiudere il colpo. Quali? Eccoli, come sottolineati dal Corriere dello Sport: "La novità invece è legata alla querelle in corso tra il Barça e Suarez per stabilire i termini della fine del matrimonio. Il centravanti ovviamente pretende il pagamento di una annualità di stipendio, 14 milioni netti, l’ultima prevista dal suo contratto in scadenza nel 2021. Ma per favorire il suo passaggio alla Juve (a prescindere dai vantaggi riservati dal Fisco italiano a chi arriva dall’estero) serve anche raggiungere un’intesa sulla “buonuscita”, l’indennizzo che Suarez chiede per il semplice fatto di andare via un anno prima da Barcellona, rinunciando all’opzione di estensione del contratto per un ulteriore anno. Questo indennizzo farebbe quadrare i conti anche sul suo stipendio. Il secondo nodo verte invece sul cartellino: l’obiettivo di Suarez, e di conseguenza della Juve, è di arrivare ad una separazione gratis dal Barcellona, senza quindi costi del cartellino. Il terzo ostacolo, che appare quello principale, riguarda il passaporto del bomber. Suarez è extracomunitario e in Italia non è sufficiente, come in Spagna, avere la moglie con passaporto comunitario per avere il medesimo status. In Liga bastava questo per giocare; in serie A, no; serve la cittadinanza italiana. La Juve sta concentrando gli sforzi proprio su questo aspetto, per far sì che il Pistolero possa ottenere nel più breve tempo possibile la cittadinanza italiana. Che la moglie, Sofia Balbi, di origini friulane, possiede già".