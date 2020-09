Corsa contro il tempo per il passaporto di Luis Suarez. La moglie ha doppio passaporto perché uruguaiana con padre italiano. In virtù di questo sono italiani anche i figli del Pistolero e secondo la legge spagnola questo basta pure a Suarez, serve un documento in più che attesti lo status comunitario e che, di solito, in casi analoghi viene prodotto in ben più di un mese. Proprio la scadenza temporale ha fatto scattare nelle ultime ore l’allarme rosso in casa Juve e nel clan del Pistolero".A questo punto sono due le strade che deve seguire Suarez, che ha già trovato un accordo con la Juve sulla base di 10 milioni di euro netti a stagione.Anni fa Suarez aveva già avviato la pratica per ricevere la cittadinanza italiana che non portò mai a conclusione perché non ce n'era urgenza a livello temporale. Al Consolato italiano di Barcellona c'è già un fascicolo già aperto che per essere chiuso con il passaporto tricolore del Pistolero deve essere redatto da un giuramento finale ed un certificato di livello B1 che attesti la conoscenza della lingua italiana da parte dell'attaccante del Barcellona.In tutto questo Suarez aspetta ancora di essere liberato dal club catalano per poter sposare la causa bianconera con la Juve che è anche pronta a pagare un piccolo indennizzo sotto forma di bonus per convincere il Barça. Le trattative vanno avanti con l'incognita passaporto ma pure quella di Leo Messi. Alla fine Suarez sarà un nuovo calciatore della Juve?