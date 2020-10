Uno dei protagonisti dell'ultima sessione di mercato è stato Luis Suarez. Trattato per molto tempo dalla Juventus prima di virare su Morata a causa del suo status da extracomunitario e poi protagonista del caso "esame-truffa" per prendere la cittadinanza europea, l'attaccante, passato all'Atletico Madrid, ha parlato del suo addio al Barcellona: "Esistono molte contraddizioni sul mio trasferimento. Se fosse stato un problema finanziario avrei cercato un'altra soluzione, e se fosse stato per motivi sportivi avrei potuto capire le ragioni del Barça. Così invece non mi è chiaro nulla, credo che volessero allontanarmi da Messi".



MESSI - "Può darsi che si sono infastiditi delmio bel rapporto con Leo, ma non riesco a capire come avremmo potuto danneggiare la squadra. In campo ci siamo cercati sempre per il bene del Barcellona, può darsi volessero che giocassimo di più con gli altri compagni... Non riesco davvero a trovare altri motivi. Leo? La società avrebbe dovuto rispettare la sua decisione, Messi sa cosa significa il Barça per lui e deve continuare ad essere felice da numero uno. E' vero che potrebbe andare via, ma se arrivasse un nuovo Consiglio Direttivo e si sentisse a suo agio potrebbe anche rimanere. Da amico mi auguro che sia felice, in ogni caso".



LO SFOGO - "Bartomeu? Mi ha fatto male come mi ha mandato via. Koeman mi ha detto che non ero nel progetto, ma lo sapevo già da dieci giorni. L'avevo letto dai media, ma forse meritavo una telefonata con delle spiegazioni prima di vederlo sui giornali. Sono anni che il Barcellona ha comprato attaccanti per vendermi".