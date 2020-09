Esordio con doppietta per Luis Suarez con la maglia dell’Atletico Madrid, nel 6-1 contro il Granada. Ecco le sue parole al termine della partita: “Sono molto contento per il debutto, volevamo iniziare bene il campionato. Ogni volta che debutti con una squadra segnando sei felice. Vendetta? Il Barcellona doveva cambiare, bisogna accettarlo. Ora sono in un club che mi ha accolto in modo spettacolare e percepisco un clima sereno. Se siamo uniti durante tutto l'anno possiamo raggiungere obiettivi importanti".