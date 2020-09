Andrea Pirlo ha chiuso all'arrivo di Suarez, almeno per adesso, ma secondo quanto riporta Corriere.it, le strade del Pistolero e della Juve potrebbero unirsi a gennaio. ​"Per Suarez resta ora l’incognita sul futuro - si legge -: è separato in casa al Barça, che non l’ha convocato per il Trofeo Gamper di domani. All’orizzonte c’è l’Atletico Madrid, specie in caso di cessione di Diego Costa, un po’ più sfumato l’Ajax, ma il Pistolero potrebbe pure rimanere accanto a Messi fino a gennaio. In quel caso la pista Juve potrebbe riaprirsi clamorosamente..."