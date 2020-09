8







di Francesco Guerrieri

Sudamericani. Attaccanti. Gonzalo come Luis, Higuain come Suarez. Storie parallele, futuri intrecciati. Il mercato s'infiamma sull'asse Torino-Barcellona, dove è in atto una vera e propria rivoluzione che può coinvolgere anche Leo Messi. Intanto, in Italia, la Juventus è alla ricerca di top player lì davanti per creare un tridente da sogno con Ronaldo e Dybala. Negli ultimi mesi sono stati tanti i nomi accostati ai bianconeri, oggi le piste più concrete sono due: Luis Suarez ed Edin Dzeko. Il bosniaco è il preferito da Andrea Pirlo, ma per portarlo a Torino devono prima accordarsi Napoli e Roma per il trasferimento di Milik in giallorosso. Situazione complicata, che ha spinto la Juve ad accelerare per El Pistolero.



SITUAZIONI PARALLELE - Nelle ultime ore la Juve ha raggiunto un principio d'accordo con Suarez, che ora sta trattando la risoluzione con il Barça per ottenere la buonuscita e liberarsi a zero. Una storia che i bianconeri conoscono molto bene e che stanno vivendo in prima persona con il nodo Higuain. Nelle scorse settimane la volontà del Pipita era quella di rimanere a Torino e rispettare il contratto fino al 2021 come aveva anche ribadito il padre del giocatore, ma un colloqui con Pirlo l'ha convinto a rassegnarsi a lasciare la Juve: il nuovo allenatore gli ha spiegato che Gonzalo è fuori dal progetto, così Higuain non ha perso tempo e ha raggiunto l'intesa con l'Inter Miami di Beckham per andare a giocare in MLS. Cosa manca? L'accordo con la Juventus per la rescissione del contratto. Torino-Barcellona, stessa storia.



COSA MANCA PER DZEKO - Paratici gioca su più tavoli e non molla la pista Dzeko. Con il bosniaco c'è accordo totale per un ingaggio da circa 7,5 milioni di euro, che più o meno corrispondono all'attuale ingaggio di Higuain; costi decisamente più bassi rispetto ai 15 milioni netti che guadagna Suarez al Barcellona. Anche con la Roma non ci possono problemi a trovare un accordo che potrebbe aggirarsi intorno ai 10 milioni. Per chiudere il cerchio però serve l'intesa tra i giallorossi e il Napoli per l'arrivo di Arek Milik nella capitale. Il futuro di Dzeko è legato a quello del polacco: se la Roma non trova un sostituto di Dzeko - e in questo momento Milik è il nome più caldo - non farà partire il bosniaco. I giallorossi hanno proposto uno scambio con Cengiz Under e il classe 2001 Alessio Riccardi, ma il Napoli vorrebbe anche un conguaglio economico che la Roma non vorrebbe inserire. Nodi del mercato con la Juve protagonista, Paratici cerca l'intesa per l'addio di Higuain e aspetta che Suarez si liberi dal Barcellona. Storie simili, situazioni parallele. Con Edin Dzeko che ora è passato sullo sfondo.