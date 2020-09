4









Messaggi, chiamate, voci che si rincorrono e contatti con gli avvocati. La Juve ci sta provando davvero per Luis Suarez. Nelle ultime ore l'attaccante uruguaiano ha scalato le preferenze bianconere superando anche Edin Dzeko, che fino a qualche giorno fa era il preferito del nuovo allenatore Pirlo. Fabio Paratici si è già messo in contatto con l'entourage di Suarez, che però prima deve svincolarsi dal Barcellona con quale sta trattando una buonuscita.



L'EPISODIO - Intanto Il Pistolero ha già iniziato a ragionare da (quasi) giocatore bianconero, e si è mosso per sentire qualche possibile futuro compagno della Juve. Uno in particolare: Giorgio Chiellini. Non solo perché è il capitano, tra i due c'è un precedente non proprio positivo. Ve lo ricordate? Mondiale 2014, Italia-Uruguay, spiovente in area azzurra e... Suarez addenta la spalla di Chiellini. Lo morde, letteralmente. L'attaccante si fa male ai denti e il capitano della Juve si abbassa la maglietta per far vedere a tutti il segno del morso. LA TELEFONATA - Due giorni dopo arriva la chiamata di scuse da parte dell'uruguaiano e finisce tutto lì, come conferma anche Chiellini tempo dopo: "Siamo simili, ammiro la sua malizia. Abbiamo lo stesso modo di porci nei confronti diretti". Acqua passata insomma, anche perché ora i due potrebbero diventare compagni di squadra nella Juve. Suarez lo sa, e come riporta La Gazzetta dello Sport ha provato a sondare di nuovo il terreno con Chiellini, facendo nei giorni scorsi un'altra telefonata a un vecchio... nemico.



L'ALTRA CHIAMATA - Altro giro, altra chiamata. Stavolta è il telefono dell'attaccante del Barcellona squillare: dall'altra parte c'è Rodrigo Bentancur, compagno di Surez in nazionale anche se in quella famosa partita del morso a Chiellini il centrocampista non c'era perché aveva appena 17 anni. Con la maglia de La Celeste però giocano insieme da tre anni, e insieme hanno partecipato anche al Mondiale 2018 in Russia, nel quale l'Uruguay è arrivato ai quarti di finale dove è stato eliminato dalla Francia.