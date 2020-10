Ci ha messo appena sei minuti Luis Suarez per segnare il suo terzo gol con l'Atletico Madrid. L'attaccante uruguaiano ha sbloccato la partita contro il Celta Vigo confermandosi in ottima forma dopo il gol in nazionale contro il Cile. Tre reti in quattro partite con i Colchoneros, niente male per Suarez che fino a qualche mese fa sarebbe potuto diventare un giocatore della Juve. I bianconeri l'hanno trattato a lungo, ma lo status da extracomunitario e l'impossibilità di diventare cittadino europeo hanno frenato il grande colpo.