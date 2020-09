In attesa di prendere il passaporto comunitario, Luis Suarez sta trattando la buonuscita con il Barcellona per poi liberarsi a parametro zero e iniziare una nuova avventura con la Juve. Secondo il Corriere dello Sport l'attaccante uruguaiano ha abbassato le pretese iniziali e la richiesta attuale è di 14 milioni di euro netti rinunciando così al'opzione di rinnovo per la stagione successiva e quindi a una cifra più alta. Per il Barcellona però è comunque una richieste eccessiva, si continua a trattare.