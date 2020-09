Luis Suarez fuori dalla lista del Barcellona per la gara contro il Nastic. La notizia del giorno è proprio questa, Koeman non conta su di lui neanche per le sgambate pre campionato. E allora, dalla Spagna, e in particolare da Marca, arriva un ammonimento al club blaugrana: "L'importante è non mancare di rispetto a nessuna delle parti. Suarez non merita che lo mettano da parte nella prima squadra. Certo, ha commesso errori, ma quello che ha dato a questo club è tantissimo. Nessuno deve dimenticare che è il terzo massimo goleador della storia del Barcellona. E questo merita rispetto. Il Barcellona fa di tutto perché se ne vada, lo stanno pressando in ogni modo. Occhio che la corda si spezza..."