La guerra continua. Non accenna a fermarsi il muro contro muro tra Luis Suarez e il Barcellona, anzi i toni si alzano. Secondo Sport, infatti, il club catalano ha dato un ultimatum al giocatore, con tanto di minaccia: se non rescinderà rinunciando alla buonuscita (l'anno di ingaggio che deve percepire per terminare il suo contratto fino al 2021) rischia di trascorrere un intero anno in tribuna. Koeman lo ha già escluso dalle amichevoli e se non partirà continuerà a farlo. Suarez si è messo al lavoro con la consueta serietà e professionalità, replicando bene al comportamento della società, che ha accantonato in questo modo irriguardoso il terzo miglior marcatore della storia del Barcellona. Inaccettabile per Suarez, che infatti non molla di un centimetro.



La Juve resta spettatrice interessata in questa querelle, mentre prova a sistemare tutti i dettagli per favorirne il passaggio in bianconero. Dall'accordo con il giocatore già presente (10 milioni all'anno per tre anni di contratto) all'indennizzo da versare al Barcellona, la Juve si è mossa e continua a farlo. E' di queste ore, infatti, il retroscena che riguarda una chiamata fatta da Pavel Nedved a Luis Suarez, con cui il vicepresidente Pavel Nedved - che è lo sponsor principale dell'operazione - ha voluto rassicurare l'attaccante riguardo l'importanza che avrebbe nel progetto bianconero e la volontà della Juve. L'altro nodo riguarda l'ottenimento del passaporto italiano.