L'affare che sta provando a "sbloccare" Luis Suarez dal Barcellona per portarlo alla Juventus gira intorno alle modalità di rescissione del contratto tra il Pistolero e il club catalano. Il centravanti uruguayano avrebbe ancora un anno col Barça, con opzione per il successivo. Tuttavia chiede alla società di corrispondergli come buonuscita la cifra di cui avrebbe diritto nell'ultimo anno di contratto, senza retrocedere di un centesimo. Si tratta di circa 15 milioni di euro netti, che però il Barcellona non ha intenzione di dargli. Ecco dunque il centro dello stallo, con la Juve pronta a studiare formule alternative: o portare Suarez a Torino pagando un piccolo indennizzo al Barça, o virare sugli altri nomi in lizza.