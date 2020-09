Mentre in Italia si discute del caso legato all'esame di italiano di Luis Suarez, in Spagna l'interesse è soprattutto per il suo futuro calcistico. Dopo il naufragio della pista Juve, il Pistolero ha preso la via di Madrid, sponda Atletico. Anche se c'è stato un piccolo braccio di ferro col Barcellona che non lo voleva lasciar andare in una rivale di Liga, alla fine secondo As il trasferimento si farà: i Colchoneros pagheranno al Barça un indennizzo costituito soprattutto da bonus legati agli obiettivi raggiunti dall'Atletico nelle prossime due stagioni, per Suarez è pronto un contratto biennale da 7 milioni e mezzo annui di stipendio.

INDIZIO ELOQUENTE - Che oggi sia stato l'ultimo giorno del centravanti uruguayano in blaugrana appare evidente da un video che circola in rete, che vede Suarez lasciare in lacrime l'allenamento del Barcellona alla guida della propria auto. Una reazione comprensibile per un giocatore che chiude una parabola lunga 6 anni.