Luis Suarez ancora escluso dal Barcellona. L'attaccante uruguaiano non è stato convocato da Koeman per l'amichevole di oggi contro il Girona. Ancora escluso, dunque, dopo che pure la scorsa settimana il Pistolero era stato escluso dall'amichevole con in Nastic. L'ennesimo indizio sulle condizioni fisiche e su quanto Koeman punti sull'attaccante finito nel mirino della Juve. Nelle ultime ore però sono salite le quotazioni di Dzeko, che in caso di sì di Milik alla Roma sposerà la causa bianconera.