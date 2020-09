Luis Suarez è al centro del mondo del mercato. Un nome grosso, un nome che piace alla Juve per rinforzare l'attacco tanto che il Pistolero ha scalato le gerarchie della dirigenza bianconera ma le tempistiche dell'affare e soprattutto della reperibilità del passaporto italiano impongono a Fabio Paratici di guardarsi comunque attorno per non correre il rischio di restare a mani vuote.In Spagna continua a far discutere il futuro del Pistolero che è stato accostato anche all'Atletico Madrid (nonostante le smentite dei Colchoneros). Addirittura, Sport.es, uno dei portali più informati sul Barcellona, si sofferma sull'ultimo post Instagram pubblicato dall'attaccante del Barcellona. Una semplice pubblicità di acqua durante la quale vengono elencate le sue conquiste al Nou Camp, in termini di gol e trofei. Ma è la frase finale che fa sobbalzare i colleghi spagnoli: "Lo spirito vulcanico non si trasferisce". Cosa avrà voluto dire? Magari pure niente ma basta poco per accendere la miccia. E Suarez continua ad essere l'attaccante che fa più sognare i tifosi della Juventus.