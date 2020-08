1









Non ci sta. Luis Suarez, attaccante del Barcellona, alza la voce dopo le tante chiacchiere sul suo futuro: in tanti credono che per lui Koeman non troverà spazio, alla fine. A El Pais, Suarez non usa mezzi termini: "Nessuno mi ha detto che vogliono fare a meno di me. Se questo è il desiderio del club, sarebbe bello se l'allenatore ne parlasse direttamente con me. Meglio che farlo filtrare dai media, me lo dica se non uno di quelli che vogliono far uscire". Anche il trattamento riservato a Suarez non ha fatto piacere all'amico Messi, che ora valuta l'addio. Per Suarez si è parlato anche della Juventus, ma sembra ci sia l'Ajax in pole per il Pistolero.