Luis Suarez è il nome che fa sognare i tifosi per l'attacco della Juve. La prima scelta di Andrea Pirlo è sempre Edin Dzeko, ma l'uruguaiano è in uscita dal Barcellona e nei giorni scorsi è stato proposto ai bianconeri che stanno cercando una punta centrale per completare il tridente del prossimo anno con Ronaldo e Dybala. Suarez con il Barcellona ha un contratto fino al 2021 con un ingaggio da 15 milioni di euro l'anno, che lo rendono il terzo giocatore più pagato della rosa dietro Messi e Griezmann.