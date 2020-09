7









La Juve è tranquilla. Il Barcellona anche. L'entourage di Suarez? Zero preoccupazioni. Tutti sereni sul tema passaporto comunitario, che l'attaccante uruguaiano deve ottenere per trasferirsi alla Juventus (i bianconeri hanno esaurito gli slot a disposizione con gli arrivi di Arthur e McKennie). Suarez lo potrà ottenere grazie alla moglie Sofia Balbi, anche lei uruguaiana ma di origini friulane e già in possesso del passaporto italiano. Passaggi burocratici e carte da firmare, tra i vari step - ma ormai ci siamo quasi - c'è anche l'esame di riconoscimento del possesso di una conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1, "novità" introdotta nell'ultimo decreto Salvini.



IL TEST - Come si può leggere sul sito del Ministero dell'Interno, il test: “è strutturato sulla comprensione di brevi testi e sulla capacità di interazione, in conformità ai parametri adottati, per le specifiche abilità. Per superare il test il candidato deve conseguire almeno l'ottanta per cento del punteggio complessivo”. Esame diviso in quattro parti. La prima è quella dell'ascolto e dura circa 30': sei dialoghi con test a scelta multipla e due monologhi con test a individuazione d'informazioni, l'ascolto è relativo a temi di attualità e di quotidiana utilità. Poi, comprensione del testo e riflessione grammaticale (40' a disposizione): un testo regolativo con test a individuazione d'informazioni, un testo informativo con test a scelta multipla, anche in questo caso verranno utilizzati testi di attualità e quotidiana utilità. La terza parte dell'esame consiste nella produzione scritta di un testo, per la durata di 40': la parte più complessa sta nella realizzazione di brevi testi a tema. L'esame si conclude con la produzione orale, di circa 10', nella quale bisogna esporre una breve presentazione e poi tenere una conversazione. I criteri di valutazione dovranno tenere conto di efficacia comunicativa, adeguatezza stilistica, correttezza morfosintattica, adeguatezza e ricchezza lessicale, ortografia e punteggiatura, pronuncia e intonazione. Nulla di possibile però, soprattutto per chi si sta preparando all'esame in condizioni privilegiate come può essere per un calciatore. Come per Luis Suarez.