In Italia è scoppiato il caso Suarez dopo le indagini della Guardia di Finanza sull'esame-truffa dell'uruguaiano per prendere la cittadinanza italiana, in Spagna invece l'uruguaiano è sulle prime pagine dei quotidiani che lo avvicinano sempre di più all'Atletico Madrid. Da quelle parti sono tutti convinti che il giocatore si trasferisca a Madrid. Tutti. Tranne Koeman, l'allenatore del Barça che, secondo quanto riporta Marca, voleva convocarlo per la partita contro il Villarreal in programma domenica prossima.