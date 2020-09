Luis Suarez non ha voluto dare spazio alla bufera scoppiata sul suo esame sostenuto a Perugia nella conferenza stampa d’addio al Barcellona. In attesa di capire le evoluzioni dell’inchiesta condotta dalla Procura del capoluogo umbro, il Pistolero si concentra sulla sua prossima avventura. A lungo obiettivo della Juventus, l’attaccante uruguaiano è passato all’Atletico Madrid, che in giornata ha dato il benvenuto all’ex blaugrana attraverso un comunicato ufficiale. Suarez ha firmato un contratto con il Colchoneros fino al 2022.