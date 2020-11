Luis Suarez si è lasciato male col Barcellona e ha sfiorato la Juventus quando ha provato ad acquisire la cittadinanza italiana (con tanto di scandalo per l'esame farsa all'Università per Stranieri di Perugia) e alla fine si è accasato all'Atletico Madrid. Ecco le parole del Pistolero a Marca: "Col Barça c'era una pianificazione tattica o, come vuoi chiamarla, un lavoro che avrebbe portato al cambiamento. Ho dovuto accettarlo perché non avevano bisogno di me. Tutti possono trarre conclusioni. Devo vivere il mio presente all'Atletico, ma mi fa male. Ho lasciato tanti amici. L'ho già detto, quando ti chiudono una porta, si aprono cinque portoni valorizzando il lavoro, la professionalità e il percorso professionale. Mi sento orgoglioso. Dove non mi volevano, mi volevano da un'altra parte. Ho trovato la felicità e ora mi sto godendo questo momento".