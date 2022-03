Diego Simeone, in conferenza stampa, parla della situazione di Suarez, per ora ai margini: "Sono stato fortunato come allenatore. Ho allenato Torres, che ha vinto tutto e si è sempre allenato anche se non giocava. Sto vivendo la stessa cosa con Suárez. È coinvolto e sempre disponibile, aspetta il suo momento per dimostrare le sue doti e segnare".