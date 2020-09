Secondo quanto riporta Mundo Deportivo, Atletico Madrid e Barcellona hanno raggiunto un'intesa per il trasferimento di Luis Suarez. Il club madrileno pagherà un indennizzo minimo ai blaugrana (una parte fissa e qualche bonus), che non vedevano di buon occhio l'idea di perderlo gratis e contribuire pure al pagamento dell'ingaggio per questa stagione. Ora manca solo il sì del calciatore, convinto fino a pochi minuti fa di ottenere la rescissione consensuale del contratto dal Barça.