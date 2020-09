Dopo l'esame di italiano di Suarez a Perugia, qual è la storia che vorreste vi fosse raccontata? — Paolo Ziliani (@ZZiliani) September 17, 2020

è atterrato intorno alle 15 a Perugia, per sostenere l’esame di italiano all’Università degli Stranieri valido per ottenere il passaporto italiano. Impegni d’agenda rispettati, anche se la Juventus è più lontana che mai, decisa ad affondare il colpo per Dzeko una volta che Milik sarà giallorosso. In tutto questo, il giornalista de Il Fatto Quotidianoha voluto ironizzare sull’accaduto, reputandolo qualcosa di paradossale attraverso un quiz su Twitter: