Il centro del mondo Juve oggi non è Torino, bensì Perugia. Questo pomeriggio, Luis Suarez sarà in Italia per svolgere l'esame di italiano: dovesse passarlo, finalmente le pratiche per il passaporto italiano potranno essere chiuse. Ovviamente, la notizia ha fatto il giro d'Italia e di Spagna, e sta dominando tutt'ora sui social. Qualche tifoso continua a non crederci, qualche altro sottolinea l'incompatibilità della mossa dell'uruguaiano con le ultime notizie sul mercato bianconero.