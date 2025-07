Su Weah anche club di Premier League: la Juventus alza la richiesta?

Futuro Weah, ci sono anche club di Premier League: le ultime

Oltre a Samuel Mbangula, la trattativa più avanzata per lache già qualche settimana fa poteva lasciare Torino per approdare al Nottingham Forest, prima che il giocatore però rifiutasse la destinazione. Sull'esterno statunitense c'è il Marsiglia in prima fila, che ha già trovato l'intesa con Weah.Il Marsiglia ha trovato un accordo con il giocatore ma non ha ancora inviato offerte alla Juventus, riferisce Sky Sport. Sull’americano ci sarebbero anche diversi club di Premier League e la volontà dei bianconeri, aggiunge Sky, è quella di ottenere una cifra tra i 20 e i 22 milioni.

I dialoghi con il Marsiglia comunque ci sono stati negli ultimi giorni e sono stati approfonditi. La distanza tra i due club riguarda soprattutto la formula del trasferimento visto che la Juventus vuole una cessione a titolo definitivo o un prestito con obbligo di riscatto mentre il club francese preferisce un prestito con diritto. Il Marsiglia comunque può contare sulla volontà di Weah, che ha messo la squadra di Roberto De Zerbi in cima alle preferenze.