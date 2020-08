di Germano D'Ambrosio

Il brusco risveglio dal sogno Guardiola è ancora troppo fresco. I tifosi della Juve, incassato l'esonero di Sarri (chiesto da molti a gran voce dopo la gara contro il Lione di ieri sera), si interrogano sul prossimo allenatore e stavolta in cima alla lista dei desideri non c'è il catalano, bensì l’ex numero 21 Zinedine Zidane, anch'egli eliminato dalla Champions con il suo Real Madrid. Su Twitter il nome del francese è entrato "in tendenza" nelle ultime ore, anche se c'è diffuso pessimismo, e si pensa che alla fine Agnelli opterà per un profilo più modesto (Simone Inzaghi e Pochettino i più chiacchierati).