La Juventus continua a monitorare Sandro Tonali, centrocampista del Brescia che quest'anno ha esordito nella sua prima stagione in Serie A. Il giocatore piace a mezza Europa, ma come riporta Calciomercato.com, su di lui è piombato il Milan che punterebbe all'acquisto del giovane classe '00 per rilanciare il profilo del club nella prossima stagione.