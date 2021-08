Dall’allenamento aperto al pubblico, alla conferenza stampa di oggi, le indicazioni di Massimilianosu Westonsono state molto chiare. Da subito, al momento del suo arrivo, fino alle prime uscite, sembrava che lo statunitense potesse ricoprire il ruolo di centrale d’interdizione, con il compito di rottura: interrompere le trame di gioco avversarie e far ripartire l’azione.: un trequartista atipico, sicuramente non il classico numero 10, ma un calciatore in grado di portare la pressione alta, recuperare palla e ribaltare le azioni. A questo, aggiunge una buona propensione al gol. E su questo punto in particolare batte Allegri – a partire dall’urlo: “”, uno degli highlights della prima amichevole contro il Cesena -, che ha bisogno che i gol di Cristiano Ronaldo vengano redistribuiti, e in questo sarà fondamentale anche l’apporto del centrocampo.MERCATO – Anche sul fronte mercato, Allegri è stato molto chiaro, riguardo McKennie: “”. Pensiero condiviso dallo stesso calciatore che, adesso, vuole dimostrare di meritare la maglia bianconera e di poter essere quel valore aggiunto che il tecnico gli chiede di rappresentare.: con la giusta offerta – che si dovrebbe aggirare intorno ai 30 milioni -, lo statunitense può partire. Al momento, però, i fax della Continassa non sono esattamente saturi di offerte, e manca sempre meno al gong sulla sessione stiva di calciomercato.