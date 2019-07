Gonzalo Higuain è stato acclamato al suo arrivo al J-Medical oggi per le consuete visite mediche prima dell'inizio del ritiro estivo in vista della prossima stagione. Il Pipita, però, resta sul mercato e, secondo quanto riportato da Sky Sport, ci sarebbe una richiesta del West Ham per portarlo in Premier League. L'interesse è vivo, ma i bianconeri chiedono almeno 40 milioni di euro per chiudere la trattativa. Higuain, insomma, è sempre più lontano da Torino.