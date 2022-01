Sulla Gazzetta dello Sport, il giornalista Giovan Battista Olivero ha detto la sua sulle uscite di Maurizio Arrivabene riferite a Dybala e al rinnovo di contratto:



"È oggettivo, invece, che l’a.d. bianconero abbia sbagliato i modi e i tempi. Il “giocatore non scarso”, oltre a essere il più bravo della Juve, è anche quello a cui è stato offerto poche settimane fa un ricco rinnovo. Inoltre Dybala è in scadenza di contratto e quindi esplicitare pure con un po’ di fastidio una certa sfiducia nei suoi confronti non è sembrata una grande idea oltre che un involontario (?) assist per gli altri club. Se quella di Arrivabene è una strategia, è raffinata quasi ai limiti dell’incomprensibile."