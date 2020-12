Su Dazn sarà presto disponibile una serie tv sull'UD Ibiza, la squadra dell'isola spagnola nella quale c'è anche l'ex juventino Marco Borriello. 5 episodi nei quali verrà raccontata la realtà di questo piccolo club che ha l'ambizione di arrivare nella Liga e anche la storica gara contro il Barcellona nel terzo turno di Coppa del Re. Il titolo della Serie è "Club Ibiza: The Sessions", il lancio in Italia è previsto per il 27 dicembre e da gennaio sarà disponibile sulla piattaforma Dazn.